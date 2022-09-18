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Haberler İzmir Sokaktaki düğünde polise bıçaklı saldırı

Sokaktaki düğünde polise bıçaklı saldırı

18.9.2022

Sokaktaki düğünde polise bıçaklı saldırı
İZMİR Bayraklı'da, sokakta yapılan düğün sonrası kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde bıçak olan E.K.'ye, bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan E.K.'ye ekipler biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Olay sonrası polis memuru, meslektaşları tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alkollü olduğu iddia edilen E.K. gözaltına alındı.
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