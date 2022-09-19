Alaylı otizmli piyanist artık üniversiteli oldu

Müziğe ilgisini henüz bebekken belli eden Caner Serin (35), otizmli olduğu gerekçesiyle 21 yaşına kadar müzik öğretmeni bulmakta zorlandı. Geçen sürede piyano ve gitar çalmayı öğrenen, konserler verip albüm çıkaran Serin, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nün sınavını kazanarak akademik eğitimine başlamanın mutluluğunu yaşıyor.



YETENEK SINAVINI KAZANDI

İzmir'de İngilizce öğretmeni Filiz Serin (62) ve doktor Azmi Serin (67) çiftinin çocukları Caner Serin'e 2 yaşında otizm tanısı konuldu. Serin Ailesi, müziğe ilgisi olduğunu fark ettikleri Caner için müzik öğretmeni arayışına girdi ancak onu çalıştıracak bir hoca bulamadı. Kendi çabalarıyla piyano ve gitar çalmayı öğrenen, yurtiçi ve yurtdışında konserler veren Caner, 2019'da Bendeniz'in 5 şarkısından oluşan Uyanış albümünü çıkardı. Caner'e tüm desteğini veren anne Filiz Serin, "Herkes kulağının çok iyi olduğunu söylüyordu ama kimse eğitim vermeye yanaşmıyordu. 2008'de Gaziantep Üniversitesi'nden hocamız Hamdi Hikmet Geçin ile başlayan süreç, konserler ve albüm çalışmasıyla devam etti. Caner'in artık alaylı değil okullu olmasını, akademik eğitim almasını istedik. Oğlumuz Yaşar Üniversitesi'nin yetenek sınavından geçti ve hayalimizi gerçekleştirdik. Şu anda okulda ilk günlerini yaşıyor" diye konuştu.



KAT EDİLECEK ÇOK YOL VAR

Birçok otizmli bireyin üniversitelerin müzik bölümlerini bitirip yüksek lisans ve doktora yaptığını söyleyen Serin, "Otizm, asla fark edilmeyecek noktada değil. Dileriz Caner de okulunda başarılı olur. Kat edilecek çok yol var ama alınan yollar da güzel. Otizmli insan sayısı dünyada hızla artıyor. Akademik hayatta otizmlilerin artmasını diliyoruz." Caner'in piyano öğretmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Güneş Kepekçi de, "Caner'in müzik eğitimi iyi durumda. Eli çok yatkın, çok güzel müzik yapabiliyor. Otizmli bireylerin sosyal ve akademik alanda ilerlemeleri, mezun olduktan sonra onlara alan açılması çok önemli. Biz de Caner'i daha iyi seviyeye getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



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