Böyle beceriksizlik görülmedi! Hazır yolu bile aylardır hizmete açamıyorlar

İzmir'in göbeğinde Büyükşehir Belediyesi'nin imza attığı bir yol komedisi yaşanıyor. Konak Belediyesi'nin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinin bulunduğu yola paralel olarak kendi imkanlarıyla açtığı 300 metrelik yol, bitmesinin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hizmete açılmadı. Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiğin rahatlamasına büyük katkı sağlayacak yolun sinyalizasyon sistemi ve giriş çıkışlarındaki kaldırım bağlantılarını 9 aydır yapamadığı için yol kullanılamıyor.





"İZMİR'E KÖTÜLÜK YAPILIYOR"

Beton bariyerlerle kapatılan yolun haline isyan eden İzmirli vatandaşlar, "Böylesi Nasreddin Hoca fıkralarında bile yoktur. Hazır bitirilmiş yol nasıl 9 aydır açılamıyor. Bu ne beceriksizliktir?" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yolu aylardır hizmete alamamasının İzmir'e yapılmış büyük bir kötülük olduğunu belirten AK Parti Konak Belediye Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise Tunç Soyer yönetimindeki Büyükşehir'in beceriksizliğini eleştirdi.



"TRAFİK SORUNUNU ÇÖZEMEZLER"

Söz konusu yolun, hastaneler bölgesinde olduğu için trafik konusunda büyük sıkışıklık yaşandığını dile getiren Hakan Yıldız, "Buraya trafik ışıkları koyup, kaldırım bağlantısını yapmak bu kadar mı zor? Bitmiş, hazır hale getirilmiş bir yolu 9 ay boyunca hizmete alamayanlar, bu kentin trafik sorununu nasıl çözecek çok merak ediyorum. Böyle bir vurdum duymazlık asla kabul edilemez. İzmir'i dünya kenti yapmaktan bahsedenler bu yolu 9 aydır açamıyorsa, bu kent için hiçbir şey yapamazlar" ifadelerini kullandı.

NİDA ALADAĞ