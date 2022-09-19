İzmir’de diş hekimi, Çal’da bamya üreticisi

İzmir'de babasından devraldığı klinikte diş hekimliği yapan Yeliz Çulha, ata topraklarından kopamıyor. Kilometrelerce yol gelip Denizli'nin Çal ilçesinde bamya hasadı yapan kadın diş hekimi, sabahın erken saatlerinde traktörüne binip tarlada mesaiye başlıyor.İzmir Bayraklı'da diş hekimi Yeliz Çulha, ailesine ait tarlada yetiştirdiği bamyaları toplamak için İzmir'den Çal'a bağlı Hançalar mahallesine gidiyor. Seher vakti mesaiye başlayan Çulha, bamyaları traktörüne yükleyip köy evine götürüyor ve burada arkadaşlarıyla birlikte kilosu 450- 500 lirayı bulan kuru bamya elde etmek için iplere diziyor.





SEHER VAKTİ TARLADA

Çulha, klinikteki yoğun iş temposunun stresini, köyündeki tarlada çalışarak attığını söyleyerek, "Babam diş teknisyeni. Bayraklı'da ondan devraldığım kliniği ben devam ettiriyorum. Yorulduğumda ilk fırsatta İzmir'den Çal'a gidiyorum. Bir günümü bile köyümdeki tarlalarda geçirmek beni mutlu ediyor. Hafta sonları arkadaşlara 'yarın bamya toplamaya gidiyor muyuz?' diye soruyorum. Sabah ezanı okunmadan önce tarladayım. Genelde arkadaşlarımdan önce varmış oluyorum" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP