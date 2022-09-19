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Haberler İzmir İzmir'de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

İzmir'de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

Marketin alışverişinin kamera görüntüleri sayesinde 5 yıl hapisten kurtuldu. İzmir'de 2 yıl önce 430 hektarlık ormanın küle döndüğü yangında suçlanan Ekrem Yener marketten aldığı ürünler sayesinde 'orman yangınına neden olma' suçundan beraat etti

19.09.2022, 10:51

İzmir'de 2 yıl önce 430 hektarlık ormanın küle döndüğü yangını çıkardığı iddiasıyla yargılanan ve 'orman yangına neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezası alan Ekrem Yener (53) marketten aldığı çay, şeker, yağ ve kıyma sayesinde suçsuzluğunu ispat etti. Sanık avukatı Evrim Refika Uça, müvekkili Ekrem Yener'in orman yangının çıktığı dakikalarda marketten çay, şeker ve kıyma alırken çekilmiş güvenlik kamera kaydını sundu.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

İzmir 24. Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozarak sanığın beraatine karar verdi. SABAH'a konuşan Ekrem Yener, "Marketten aldığım çay, şeker ve kıymanın hayatımı kurtaracağı aklımın ucundan geçmezdi. Marketin güvenlik kamera kayıtları sayesinde suçsuzluğumu ispat ettim. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edilirken, 430 hektar alan kül oldu.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

TUTUKLANMIŞTI

Tanıklar eşgal olarak Ekrem Yener'e benzeyen bir kişiyi dumanlar çıktığında yangının çıkış noktasının civarında gördüklerini söyledi. Ekrem Yener, kapalı restoran yakınında ateş yakarak yangına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cezaevinde 2 ay kaldıktan sonra tahliye edilen Yener hakkında 'kasten orman yakma' suçundan iddianame hazırlandı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yener hakkında 6831 sayılı 'Orman Kanunu'nun 110/4'üncü maddesi gereğince 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

Geçen yıl aralık ayında görülen duruşmada savcı, Yener hakkında 'taksirle orman yangına neden olma' suçundan 7 yıla hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme Ekrem Yener'e' taksirle orman yangına neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 2 Ağustos 2020'de, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Sanık avukatı Evrim Refika Uça yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Uça itirazında sanık Ekrem Yener'in orman yangının çıktığı saatlerde markette alışveriş yaptığını ve bu ana ait görüntülerin bulunduğunu ifade etti. Evrim Refika Uça, kamera görüntülerinde Yener'in 13.26'da kasada ödeme yaptığını belirtti. Yapılan bilirkişi incelemesi sonucu marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen ve alışveriş yapan kişinin Ekrem Yener olduğu tespit edildi. Müvekkili Ekrem Yener'in orman yangını ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Evrim Refika Uça, müvekkilinin çıkan yangın nedeniyle restoran bahçesinde baktığı çok sayıda hayvanın da telef olduğunu, yangından da zarar gördüğünü ifade etti.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

HİÇ BİR ŞÜPHE OLMAMALI

İtirazı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi kararında, "Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararında belirtildiği üzere suçun unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için yangının sebebinin insan kaynaklı olup olmadığı belirlenmelidir.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

Suçsuzluk ve masumiyet karinesi olarak adlandırılan kuralın uzantısı olan ve Latince'de 'in dubio pro reo' olarak ifade edilen 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesidir. Bu ilkenin özü ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilirken şüphe sanık yararına değerlendirilir. Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ispat edilmesi gereklidir. Ceza mahkumiyeti, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate ya da ihtimale değil kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır" denildi.

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

5 DAKİKADA YANGIN ÇIKARIP KAÇMASI MÜMKÜN DEĞİL

Sanık Ekrem Yener'in beraat ettiği kararda şu ifadeler yer aldı: "Bu açıklamalar ışığında sanığın yangının çıkış yerine yaklaşık 6 km mesafede bulunan kamp alanından ayrıldıktan sonra saat 13.19'da aracıyla yangının çıkış noktası yönüne doğru gittiği, ve 13.24'te aynı araçla bu kez yangının çıkış noktası yönünden geldiğin tespit edildi. Yaklaşık 5 dakikada sağının aracı park edip, restorana gitmesi, çalı çırpı toplaması, ateş yakması ve ateşin insanların müdahale edemeyeceği seviyede yangına dönüşmesi, olay yerinde aracına binip uzaklaşması zamanın azlığı nedeniyle olağan bir durum değildir. Sanığın araziye girdiğine dair tanık beyanı dahil hiçbir delil olmaması, sanığın restoranın bulunduğu bölgeye gelip giden bir kişi olması ve kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı deliller olmadığından beraatine karar verilmiştir."

İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

ADALET YERİNİ BULDU

SABAH'a konuşan Ekrem Yener, "Marketten aldığım çay, şeker, yağ ve kıymanın hayatımı kurtaracağı aklımın ucundan geçmezdi. Yangının çıktığı saatlerde iyi ki market alışverişine gitmişim. Marketin güvenlik kamera kayıtları sayesinde suçsuzluğumu ispat ettim. Adalet yerini buldu. Avukat Evrim Refika hanıma da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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