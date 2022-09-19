İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

5 DAKİKADA YANGIN ÇIKARIP KAÇMASI MÜMKÜN DEĞİL
Sanık Ekrem Yener'in beraat ettiği kararda şu ifadeler yer aldı: "Bu açıklamalar ışığında sanığın yangının çıkış yerine yaklaşık 6 km mesafede bulunan kamp alanından ayrıldıktan sonra saat 13.19'da aracıyla yangının çıkış noktası yönüne doğru gittiği, ve 13.24'te aynı araçla bu kez yangının çıkış noktası yönünden geldiğin tespit edildi. Yaklaşık 5 dakikada sağının aracı park edip, restorana gitmesi, çalı çırpı toplaması, ateş yakması ve ateşin insanların müdahale edemeyeceği seviyede yangına dönüşmesi, olay yerinde aracına binip uzaklaşması zamanın azlığı nedeniyle olağan bir durum değildir. Sanığın araziye girdiğine dair tanık beyanı dahil hiçbir delil olmaması, sanığın restoranın bulunduğu bölgeye gelip giden bir kişi olması ve kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı deliller olmadığından beraatine karar verilmiştir."