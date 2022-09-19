İzmir’de ormanı yaktı dediler! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Sanık avukatı Evrim Refika Uça yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Uça itirazında sanık Ekrem Yener'in orman yangının çıktığı saatlerde markette alışveriş yaptığını ve bu ana ait görüntülerin bulunduğunu ifade etti. Evrim Refika Uça, kamera görüntülerinde Yener'in 13.26'da kasada ödeme yaptığını belirtti. Yapılan bilirkişi incelemesi sonucu marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen ve alışveriş yapan kişinin Ekrem Yener olduğu tespit edildi. Müvekkili Ekrem Yener'in orman yangını ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Evrim Refika Uça, müvekkilinin çıkan yangın nedeniyle restoran bahçesinde baktığı çok sayıda hayvanın da telef olduğunu, yangından da zarar gördüğünü ifade etti.