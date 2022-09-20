Çatıya düşen cevizleri toplarken canından oldu

İZMİR Tire'de, ağaçtan çatısına düşen cevizleri toplamak isteyen 41 yaşındaki Mustafa Çoban, çatının çökmesiyle hayatını kaybetti. Talihsiz olay kırsaldaki Eğridere köyünde meydana geldi.

5 METREDEN DÜŞTÜ

Evinin bahçesindeki ceviz ağacındaki cevizleri sırıkla silkeleyen Çoban bir miktar cevizinde hayvan damının üzerindeki çatıda kaldığını fark etti. Hayvan damına çıkan Çoban'ın ağırlığına çatı dayanamadı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan talihsiz adam feci şekilde can verdi. Çoban'ın cansız bedenini akşam üzeri kendisinden haber alamayan kardeşi Hilmi Çoban buldu. Sağlık ekipleri talihsiz adamın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Çoban'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adi Tıp Kurumu'na gönderilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ NADİR UYSAL