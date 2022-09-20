Gaziler Günü törenlerle kutlandı

19 Eylül Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 101'inci yıl dönümü ve 'Gaziler Günü' nedeniyle pek çok yerde tören düzenlendi. İzmir'de, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, komutanlar ve gaziler katıldı. Bu özel gün için Menemen'de de bir tören düzenlendi. Törene Belediye başkanları, kaymakamlar, komutanlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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