Orman yangını davasında hapis cezası bozuldu

İZMİR'DEKİ orman yangını davası sanığına verilen hapis cezası istinafta bozuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Menderes ilçesinde Ağustos 2020'de çıkan ve 430 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü yangına taksirle neden olduğu suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verilen E.Y hakkındaki kararın kaldırılmasına ve sanığın beraatine karar verdi.

TEMYİZ YOLU AÇIK

Tarafların itirazları üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, kararında "gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddiaların sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı" görüşüne yer verdi. Olayı değerlendiren heyet, olay günü sanığın yangının başlangıç noktası olduğu değerlendirilen restoran yakınına kadar gittiğinin sabit olduğuna ancak sanığın restorana ait araziye girdiğine dair tanık beyanı dahil hiçbir delilin bulunmadığına dikkati çekti. Kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.