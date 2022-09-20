Tarihe saygılarıyla ödüllendirildiler

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 18'incisini düzenlediği "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri"ni kazananlar belli oldu. İzmir'deki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen yarışmada bu yıl 31 başvuru ödüle değer görüldü. 2022 yılı programına Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü'nde ödüle değer on bir başvuru damgasını vurdu.

Tarihi Yapıda Yaşam Kategorisi Jüri Özel Ödülü, Yavuz Kitabevi'ne (Kemeraltı), Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü Meydan Kahvesi(Birgi), Macide ve İsmail Çakar Evi (Birgi), ve Palombo Ticaret'e verildi. Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Kategorisinde Jüri Özel Ödülünü ise Tire'den Körüklü ÇizmeciHasan Hüseyin Öter aldı. Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü, dokumacı Bayram Senver, Bıçakçı Hasan Ergenay ve terzi Erdoğan Akıner'e verildi. Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü'ne ise Kemaraltı'ndaki Ets Hayim Sinagogu, Elif Kocabıyık ve Daniele Savasta Evi layık görüldü.