Türkiye alternatif, temiz ulaşım talep ediyor! Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Türkiye’den kentsel hareketlilik farkındalığına rekor katkı

NEFES ALINABİLİR SOKAKLAR İÇİN FARKINDALIK

Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl farklı bir tema ve slogan etrafında tasarlanıyor. Bu yılın teması "Şehrini Kucakla", sloganı ise "Çeşitlendir ve Devam Et". Bu kapsamda bireylerin iş yerlerine, okullarına yürüyerek ya da metro ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanarak gitmeleri özendiriliyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bu yönde davranış değişiklikleri gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Temel hedef küresel emisyonların ve karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlamak, gelecek nesiller için çok daha temiz bir çevre, nefes alınabilir, sokaklarında rahatça yürünebilir, yaşanabilir, çalışılabilir kentsel alanlar oluşturmak.

YEDİNCİ CADDEYE PEDALLADILAR

Ankara'da da oldukça yoğun bir program gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Başkent'te Bahçelievler 7. Cadde motorlu araç trafiğine kapatıldı, sokaklar Ankaralıların oldu. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Ankaralılar önce karbon sıfır, temiz, çevreci ve yüzde 100 elektrikli otobüs ile Çankaya'dan Kızılay'a geldiler.

'BÜYÜK ANKARA BİSİKLET TURU'NUN STARTINI VERDİ

Ardından Ankaralılar startını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı'nın verdiği ve Fransa Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro'nun da katıldığı Büyük Ankara Bisiklet Turu'nda Kızılay'dan Bahçelievler 7. Caddeye kadar bisiklet sürmenin keyfini yaşadılar. Ankaralılar, GMK Bulvarı, Dögol Caddesi, Beşevler Kavşağı, Fevzi Çakmak Caddesi, Anıtpark, Akdeniz Caddesi ve Aşkabat Caddesi güzergâhını izleyerek bisiklet turunu tamamladılar.

ANKARA'DA 'HAREKET' TEMALI PANELLER, SÖYLEŞİLER, EĞİTİMLER

Trafiğe kapatılan Bahçelievler 7. Caddede gün boyu konserler, yoga etkinliği, dans etkinlikleri ve DJ performansı gibi birçok farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi. Ankara'nın pek çok ilçesinde de söyleşiler, paneller, eğitimler düzenlendi.

Bu kapsamda, "Benim Tercihim Bisiklet" konulu söyleşi, "Kadınlar İçin Bisiklet Sürüş Eğitimi", "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Nedir?" konulu panel, Eryaman Bisiklet Yolu'nda Elektrikli Bisiklet Sürüşü, İşe Bisikletle Gidiyorum Sosyal Medya Kampanyası ve Bisiklet Kampüsü'nde Bisiklet Oyunları ve Yön Bulma etkinlikleri yapıldı.

CEZA'NIN ANITPARK KONSERİNDE HAREKET VE MÜZİK BİR ARADA

Müzik, dans, hareket… Şehirlilerin en vazgeçilmezi, yerinde duramayanların, "Şehrini Kucak"layanların gıdası… Avrupa Hareketlilik Haftası'nda müziğin adresi ritimleriyle kendisine hayran bırakan ünlü rap şarkıcısı Ceza'nın Anıtpark'taki ücretsiz halk konseri oldu. Ankaralılar, gündüz bisiklet, yürüyüş etkinliklerinde hareketlerini artırırken akşam da yerlerinde durmadılar, Ceza'nın ritimleriyle coştular, hareketli bir Pazar günü yaşadılar.

KAYSERİ'DE BÜYÜKELÇİ TRAMVAY İLE SEYAHAT ETTİ

Türkiye'nin pek çok kentinde olduğu gibi Kayseri'de de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükelçi ve beraberindeki heyet Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşımın en iyi alternatiflerinden, Avrupa Hareketlilik Haftası temasına uygun olarak giydirilen tramvayı kullanarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaşım sağladılar.

HAREKETLİ BİR PROGRAM İZMİRLİLERİ BEKLİYOR

İklim hedeflerine uyum, dijitalleşme, esneklik gibi başlıklarda trendleri yakalayan bir şehir olarak tanımlanan İzmir'de de Avrupa Hareketlilik Haftasını 'hareketli' bir program ile kutlanacak. İzmir'de 22 Eylül Perşembe günü "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir'de düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü'ne katılım gösterecek.

GAZİOSMANPAŞA BULVARI TRAFİĞE KAPATILACAK, BİSİM'LER ÜCRETSİZ

İzmir'de dokuzuncusu gerçekleştirilecek Otomobilsiz Kent Günü'nde Gaziosmanpaşa Bulvarı trafiğe kapatılacak. Gaziosmanpaşa Bulvarı çocuk yogasından zumbaya, en yavaş bisiklet turnuvasından tay-tay bisiklet turnuvasına kadar gün boyu sürecek etkinliklerin adresi olacak. Otomobilsiz Kent Günü'nde BİSİM bisikletleri ise ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR SUMP "KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI" PROJE AÇILIŞI YAPILACAK

Aynı gün Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Proje'sinin açılış etkinliği yapılacak. İzmir'in Avrupa Birliği hibesi ile yürüttüğü iklim ve enerji politikalarını ilgilendiren 4 projesi bir Açıkhava Televizyon programı ile ekranlara gelecek. Programa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer katılım gösterecekler.

"KENTSEL HAREKETLİLİK VE LİMAN ŞEHİRLERİ" ÇALIŞTAYI İZMİR'DE

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türk şehirlerinde hareketliliğin karbondan arındırılmasını tartışan bir dizi çalıştayın ilki İzmir'de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 23 Eylül Cuma günü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Kentsel Hareketlilik ve Liman Şehirleri" çalıştayında açış konuşması gerçekleştirecek. Bu özel etkinliğin teması 'Şehir Limanları' olacak.

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