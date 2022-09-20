Yunanlılar botun motorunu söküp ölüme itti! Foça açıklarında 52 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz pazar günü saat 05.00 sıralarında Foça açıklarında, denizin ortasında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Türk Sahil Güvenlik Gemisi, Aslan Burnu açıklarında bulunan lastik bota ulaştı. Göçmenler arasında 5'i Eritreli, 20'si Yemenli toplam 25 kadın, 1'i Eritreli 7'si Yemenli toplam 8 çocuk olduğu Eritreli kadınlardan birinin 30 aylık hamile olduğu tespit edildi.





Karaya çıkartılan göçmenlerin; Yunan unsurlarının botlarının motorunu, üzerlerindeki para ve değerli eşyaları alarak kendilerini denize bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.



Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve işlemleri halen devam eden göçmenlerin İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği açıklandı.