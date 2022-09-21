AK Parti Milletvekili Kaya: ‘Soyer’in İzmir’e gelecek gemiler için katkısı olmadı’

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kruvaziyer gemilerin rotasının İzmir'e döndürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kaya, "2023'e kadar İzmir'e gelecek 31 gemiye ilişkin Soyer'in hiçbir katkısı olmamış, gemilerin geleceğini basından öğrenmiştir" dedi. Kaya, şunları söyledi: "Soyer'in bahsettiği, Seatrade Cruise Med'e kayıtlı İzmir'de hiçbir liman yoktur. Soyer'i yalan dünyasında bırakalım ve gerçeği paylaşalım. İzmir Valiliği'nin koordinasyonunda 5 kurum bir araya gelmiş, İzmir'de bir limanın Seatrade Cruise Med'e üye olması ve fuarın İzmir'de yapılabilmesi için çalışma başlatılmıştır."

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