Bayındır incirine festivalli tanıtım

İzmir Bayındır'da bu yıl birincisi düzenlenen Lütuflar İncir Festivali büyük bir coşkuya sahne oldu. AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Lütuflar İncir Festivali ile Bayındır'ın adeta festivaller kenti kimliğine büründüğünü ifade etti. Halk oyunları gösterileri, Turgay Başyayla konseri ve en iyi incir yarışmalarının yapıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Kaymakam Emin Kaymak ile çok sayıda davetli katıldı. Bayındır'da yörenin en iyi ve kaliteli incirlerinin yetiştirildiğine dikkat çeken Başkan Demirezen, "Rekolte yaklaşık yıllık 100 ton civarında. 600 metre rakımda yetişen nadide incirimize talep çok" dedi.



■ NADİR UYSAL

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