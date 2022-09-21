Cinayet öncesi baltasını bilemiş

İzmir Buca'da, 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup Polat (54) ile eşi Sevgi Polat (48), evlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup Polat, eşine baltayla vurup öldürdü. Katil koca 26 Kasım 2019 gecesi evine gelen polis ekiplerince tutuklandı.



SANIĞA İTİBAR EDİLMEDİ

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Polat, indirimsiz olarak 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, sanığın olaydan 10 gün önce bilettiği baltayla Sevgi Polat'a saldırdığı, Polat'ın ağlamaya başlamasına rağmen sanığın önceden karar vererek tasarladığı cinayet eyleminden vazgeçmediğine vurgu yapıldı. Ayrıca, sanığın tam 3 kez öldürücü bölge olan baş bölgesine 10 gün önce bilettiği baltayla vurduğunun, bu yaraların ölüm meydana getirir nitelikte olduğunun altı çizildi. Bu hususlar değerlendirildiğinde sanığın, haksız tahrik altında bu suçu işlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını söylese de savunmalarının kendisini suç ve cezadan kurtarmaya ya da daha az ceza almaya yönelik olduğu gerekçesiyle savunmalara itibar edilmediği belirtildi.

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