Hem belediye çalışanı hem meclis üyesi

Bornova'da bir süre önce yaşamını yitiren Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Ali Kılıç'tan boşalan koltuğa yedeklerde birinci sırada yer alan Recep Daloğlu'nun gelmesi tuhaf bir durum ortaya çıkardı. Daloğlu'nun Bornova Belediyesi'ne ait İZBAŞ şirketinin personeli olması ve temizlik işleri müdürlüğünde posta başı olarak görev yapması kafa karıştırdı. Bornova Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis Üyesi Adem Kasacı, Daloğlu'nu istifaya davet etti. Kasacı, "Daloğlu'nun iki görevi de yapması etik değil. Ya meclis üyeliğinden ya da İZBAŞ'tan bir an önce istifa etmeli" dedi. Gözler bu gelişmelerin ardından Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a çevrildi. İduğ'un nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.

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