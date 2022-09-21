İzmir elektrik kesintisi 21 Eylül Çarşamba

KARŞIYAKA

21.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI,MAVİŞEHİR MAHALLESİ,ATAKENT BOZOĞLU EVL.,TOKİ MAVİŞEHİR KONUTLARI, HY EĞİTİM YATIRIMLARI A.Ş.,AZİZ NESİN,2040,2040/7,2044 SOKAKLAR VE CİVARI,TR-1 SOYAK EVLERİ

21.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,OPERA CADDESİ,2040/3 SOKAK VE CİVARI

21.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,TR-3 SOYAK EVLERİ ,TR-4 SOYAK EVLERİ ,TR-5 SOYAK EVLERİ,TR-6 SOYAK EVLERİ,TOKİ ALBAYRAK MAVİŞEHİR TR-2,3,4,KAYISI ŞEHİR YAPI KOOP., MAVİŞEHİR İZBAN İST. YANI



KINIK

21.09.2022 09:00 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMALI MAHALLESİ CUMALI TOPRAK SULAMA TR-1 VE TR-2 VE CİVARLARI

21.09.2022 09:00 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİ FEHİM KARASU VE ARK. TR, DÜNDARLI YANIFEHİM KARASU TARIMSAL SULAMA VE CİVARLARI

21.09.2022 13:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ KINIK TR 20 VE AHMET BALAS VE ARKADAŞLARI TR VE CİVARLARI

