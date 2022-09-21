İzmir elektrik kesintisi 21 Eylül Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler meydana gelecek. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı kesintileri duyurdu. İşte 21 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler meydana gelecek. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı kesintileri duyurdu. İşte 21 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANÇAY MAHALLESİ,7197/3,7197 ,7197/4,7197/5 SOKAKLAR VE CİVARI
21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7017 SOKAKLAR VE CİVARI
21.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANÇAY MAHALLESİ,7190,7190/5 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
21.09.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 551-560 SOKAKLAR VE CİVARLARI
21.09.2022 10:00 12:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SÜLEYMANLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
21.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESI TR-1- TR-2, DSI BARAJ ÖZEL TRAFOSU, ÖDEMIŞ YOLU SOKAK VE CIVARLARI.
21.09.2022 10:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADAKÜRE VE ALAKEÇILI MAHALLELERI
21.09.2022 10:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYKÖY MAHALLESI TAMAMI TR-13 TR-29
21.09.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE, YEŞILTEPE, BAKIR, KARAOBA, EĞRIDERE MAHALLELERI VE CIVARLARI VE GÜZEL MENDERES PETROL VE İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLAR
BORNOVA
21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK ,KURUDERE MAHALLELERİ, SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU, EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE, AVEA BAZ İSTASYONLARI, ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ, OPET, MUSTAFA ULUDAĞ, FESİH KUŞ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ, GENÇ İNŞAAT, KALYON İNŞAAT, JANDARMA VE CİVARLARI,GÖNÜL ÇİNGİL ,MUSTAFA ULUDAĞ,GENÇ İNŞAAT MICIR OCAKLARI,JANDARMA
ÇİĞLİ
21.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,SS. VAHA YAPI KOOP.6525 SOKAK VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
21.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ URLA ASFALTI, KARACAOĞLAN, LOZAN, ÖZYOL, DERYA, ÇAY, KIŞLA, GÖNEN, KARACAOĞLAN, LOZAN, TOLGA SOKAKLAR
21.09.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,SEFERİHİSAR, KAZIMDİRİK CADDELERİ, 568, 411, 576, 538, 538-530-534,411-582-413-415-417-419-586 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
21.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
KARŞIYAKA
21.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI,MAVİŞEHİR MAHALLESİ,ATAKENT BOZOĞLU EVL.,TOKİ MAVİŞEHİR KONUTLARI, HY EĞİTİM YATIRIMLARI A.Ş.,AZİZ NESİN,2040,2040/7,2044 SOKAKLAR VE CİVARI,TR-1 SOYAK EVLERİ
21.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,OPERA CADDESİ,2040/3 SOKAK VE CİVARI
21.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,TR-3 SOYAK EVLERİ ,TR-4 SOYAK EVLERİ ,TR-5 SOYAK EVLERİ,TR-6 SOYAK EVLERİ,TOKİ ALBAYRAK MAVİŞEHİR TR-2,3,4,KAYISI ŞEHİR YAPI KOOP., MAVİŞEHİR İZBAN İST. YANI
KINIK
21.09.2022 09:00 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMALI MAHALLESİ CUMALI TOPRAK SULAMA TR-1 VE TR-2 VE CİVARLARI
21.09.2022 09:00 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİ FEHİM KARASU VE ARK. TR, DÜNDARLI YANIFEHİM KARASU TARIMSAL SULAMA VE CİVARLARI
21.09.2022 13:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ KINIK TR 20 VE AHMET BALAS VE ARKADAŞLARI TR VE CİVARLARI
KİRAZ
21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-4
MENEMEN
21.09.2022 08:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ ZİNCİRLİKUYU, YENİ SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI
TORBALI
21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR, ŞEHITLER, EĞERCI, ŞEHITLER MAHALESI TAMAMI PAMUKYAZI ÖZEL TR ABONELERIÇAYBAŞI MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK , 2., 4. CADDELER. 7113, 7118, 7119, 7127, 7133, 7130, 7120, 589 SOKAKLAR VE CIVARI
URLA
21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE KALABAK VE ATATÜRK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTAŞ, CAMIATIK, İÇMELER, SIRA, KUŞÇULAR MAHALLELERININ TAMAMIDIR
21.09.2022 09:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR