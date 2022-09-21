  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi kadın yaşamını yitirdi

İzmir'de feci kaza! Otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi kadın yaşamını yitirdi

İzmir Konak'ta yolun karşısına geçmek isteyen 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Hülya Onaylı otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

21.09.2022, 12:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 12:48

İzmir’de feci kaza! Otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi kadın yaşamını yitirdi

Kaza dün akşam saat 21.45 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen tramvay istasyonu güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (40) çarptı. Onaylı, çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören diğer sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tramvay istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Hülya Onaylı'nın yakınlardaki bir tuvalete gitmek isterken otomobilin çarptığı iddia edildi. Hülya Onaylı'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA