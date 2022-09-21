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Haberler İzmir İzmir’de hakkında 27 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir’de hakkında 27 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir Bayraklı'da 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın yağma ve basit yaralama suçu olduğu öğrenildi.

21.09.2022, 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 09:42

İzmir’de hakkında 27 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir kişiyi durduruldu. Ekipler tarafından şüpheli üzerinde yapılan genel bilgi toplama (GBT) işlemi sırasında, şahsın hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve basit yaralama suçlarından toplamda 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.G., olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Öte yandan, zanlı H.G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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