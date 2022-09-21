İzmir’de “torbacı” operasyonu! Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları 6. kattan aşağıya attılar

Edinilen bilgiye göre Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin kapıya dayandığını fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.





SİTE İÇERİSİNDE VE DAİREDE ARAMALAR YAPILDI

Bunun üzerine ekipler site içerisinde bulunan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.





Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.