İzmir’de film gibi olay! Mezardaki kendi çocukları mı?

"ÇOCUĞUMUN ÖLMEDİĞİNE İNANIYORUM BEN"

Alaşehir Kemaliye Mahallesi'nde oturan Ali ve Hüsniye Çevik çifti, çocuklarının satıldığı yönünde iddiada bulundu. Bebeği 3 günlükken hayatını kaybeden ve defnedildiği söylenen Ali Çevik, "1994 Haziran ayının 27'inci gününde çocuğumuz doğdu. Ben ayın 28'inde hastaneyi aradığımda çocuğun durumu iyi dediler. 2 gün sonra aradığımda yine iyi dediler ama ayın 30'unda aradığımda bebeğin öldüğünü söylediler. Cenazesini ne zaman almaya geleyim dediğimde 'Yarın sabah gel' dediler. Sabah geldiğimde ise çocuğumu defnettiklerini söylediler. Ben çocuğumun en azından mezarını bulmak istiyorum. O zamandan beri vicdan azabı çekiyoruz. Teslim etmeleri gerekiyordu. Benden izinsiz nasıl çocuğumu gömebilirler? Şimdi benim çocuğumun ölmediğine inanıyorum ben. Kesin çocuğumu kaçırdılar ya da sattılar. Benim çocuğumun en azından DNA testi olsun. Mezarı bulunsun. Ben mezarını götüreyim köyüme. Hiç olmazsa cenazesinin başında dua ederim. Bu benim çocuğumun mezarı derim. Yaşıyorsa dünya benim olur. Allah düşmanımın başına vermesin çok zor. 28 seneden beri çektiğimi bir ben bir de hanımım biliyor" dedi. 28 yıldır çocuğunun hasretini çeken acılı anne Hüsniye Çevik ise, "Ben çocuğumu hiç görmedim. Görme şansım olmadı. Sezaryen doğum yaptık. Ben çocuğumu ölüyse de diriyse de görmek istiyorum. İnşallah çocuğum yaşıyordur. Ben evladımı bulmak istiyorum. Sağ haberini duyayım çok sevinirim. Anne olarak öldüğünü hiç hissetmiyorum" sözlerine yer verdi.