İzmir’de film gibi olay! Mezardaki kendi çocukları mı?

"BEBEK KAÇIRMA VE SATMA OLAYLARIYLA AYNI OLAY ÖRGÜSÜ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
Yaman çiftinin avukatı Buket Subay ise, yaptığı açıklamada son dönemde gündeme gelen bebek kaçırma ve satma olaylarıyla bu olay örgüsü arasında benzerlikler olduğuna vurgu yaptı. DNA testi yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Avukat Buket Subay, "Aile bebeklerin cenazelerini teslim almak isterken, bebeklerin cenazeleri defin işlemelerinin hastane tarafından yapıldığı belirtiliyor. Kanunen bu defin işleminin aileye bilgi verilmesi, ailenin onayı olması gerekir. Cenazelerin aileye teslim edilmesi gerekirken, bu işler hastane tarafından aceleyle yapılıyor. Bu olaylar örgüsüne baktığımızda, Türkiye genelinde duyduğumuz son dönemde de fazlası ile gündeme gelen bebek kaçırma ve bebek satma olaylarıyla aynı olay örgüsü olduğunu görüyoruz. Bu olay örgüsünü değerlendirdiğimizde bizler müvekkillerin de bebeklerinin kaçırılmış veya satılmış olabileceği şüphesi ile savcılığa bir suç duyurusunda bulunduk ve DNA testi istedik. Bu, mezardaki bebeklerin müvekkillerle soy bağı olup olmamasının tespiti açısından önemli bir test. Bunun sonucunda mezardaki bebeklerin soy bağı ile ailenin soy bağı tutmazsa bebeklerin kaçırılmış veya satılmış olabileceği ihtimali ve şüphesi güçleniyor. Bu testin sonucunda eğer ki bir soy bağı kurulamazsa, biz ilgililerin tespit edilerek bu kişiler hakkında kamu davası açılmasını talep ettik. Şimdi DNA testinin yapılıp yapılmayacağı konusunda savcılıktan onay bekliyoruz" açıklamasında bulundu.