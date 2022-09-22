Kaybettiği gözü için 3 yıldır adalet arıyor

İzmir'de, arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken, yüzüne vurulan bira şişesiyle sol gözünü kaybeden Egemen Öz (25), 3 yıldır süren soruşturmada iddianamenin hazırlanmadığını belirterek, "Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜM, ÇALIŞAMIYORUM

Olay günü yaşananları anlatan Öz, "Arkadaşlarımla eğlenmeye gittiğim mekanda, kavga eden kişiler tanıdığım olduğu için ayırmaya çalıştım. Sonra gözüme şişeyle vurdular. Olan bana oldu. Gözüme gelen darbe sonrasında kendimi korkuyla hemen dışarı attım. Sonrasını zaten baygınlık geçirdiğim için hatırlayamıyorum. Beni hastaneye kaldırmışlar, ölümden dönmüşüm. Ben balıkçılık yapıyorum, gözümü kaybettiğim için işimi de yapamamaya başladım. Tüm görme yükü sağ gözüme bindiği için sağ gözüm sürekli ağrıyor. Çok mağdur oldum. Ancak olayın üzerinden 3 yılı aşkın süre geçmesine rağmen henüz iddianame hazırlanmadı" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

BU arada Öz'ün gözünü kaybetmesine neden olan olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mekanın bahçe kısmında eğlenen iki grubun tartıştığı, ardından kavga çıktığı, bu sırada gözüne şişe vurulan Öz'ün yüzünü tutarak mekandan çıktığı, tarafların birbirlerine masa ve sandalyeleri atarak kavgayı bir süre daha sürdürdükleri görüldü