500 hektar alan küle dönmüştü! İşte Marmaris yangının başlama anı

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36'da çıkan orman yangını, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelle karadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk çıktığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ormanlık alandan çıkan dumanlar ve saniyeler içinde alevlerin büyüyerek geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Görüntüler Marmaris'ten! Türk bayrağını alevlere teslim etmediler