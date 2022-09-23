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500 hektar alan küle dönmüştü! İşte Marmaris yangının başlama anı

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te 21 Eylül tarihinde başlayan yangında 500 hektar alan zarar gördü. Yangının başlama anı cep telefonu kamerasına yansırken alevlerin saniyeler içiersinde geniş alana yayıldığı görüldü.

İHA

23.09.2022, 16:26

500 hektar alan küle dönmüştü! İşte Marmaris yangının başlama anı

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36'da çıkan orman yangını, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelle karadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk çıktığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ormanlık alandan çıkan dumanlar ve saniyeler içinde alevlerin büyüyerek geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Görüntüler Marmaris'ten! Türk bayrağını alevlere teslim etmediler

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