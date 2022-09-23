Başkan Halil Arda’nın 8 yıla kadar hapsi istendi

2021 yılının Ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği iddiasıyla açılan davaya devam edildi. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Halil Arda katılmazken, mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

HAKİM, sanığa ait Facebook paylaşım hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla ABD'ye yazılan yazıda 'böyle bir hesabın bulunamadığı' cevabının geldiğini ifade etti.

DURUŞMA savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek, sanık Halil Arda'nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlar ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkın bir kesimini alenen aşağılama", "dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından beraatine karar verilmesini istedi.

SAVCI HAKARETLERİ OKUDU

SAVCI, Arda'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal paylaşım sitesinde yazdığı savunduğu hakaret içerikli ifadeleri de okuyarak sanık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti. Savcı, Halil Arda'nın Türk Ceza Kanunun 53. Maddesi gereğince bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını da talep etti. Hakim, sanık Arda'nın esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.