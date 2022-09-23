Büyükşehir Meclisi’nde köstebek avı başladı/ Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu'nda cuma günü yaşanan rezaletle ilgili Yeni Asır'ın haberi büyük yankı uyandırdı. Salonda bulunan CHP'li üyelerin karar alabilmek için gerekli sayının altına düşmesinin ardından toplantıya 1 saat ara verilmiş ve imza attıktan sonra çekip giden CHP'li üyeler geri çağrılmıştı.

Bazıları da rakı masasından kalkıp toplantıya alkollü dönmüştü. Yeni Asır'ın yaşanan skandalla ilgili haberinin ardından partide köstebek avı başlatıldı. Şu an için bu yazışmaları sızdırmış olabileceği gerekçesiyle 7 meclis üyesinden şüphelenildiği belirtiliyor.

ERHAN GÜLENÇ