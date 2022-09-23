  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Büyükşehir Meclisi'nde köstebek avı başladı/ Kulağıma Gelenler

Büyükşehir Meclisi'nde köstebek avı başladı/ Kulağıma Gelenler

23.9.2022

Büyükşehir Meclisi’nde köstebek avı başladı/ Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu'nda cuma günü yaşanan rezaletle ilgili Yeni Asır'ın haberi büyük yankı uyandırdı. Salonda bulunan CHP'li üyelerin karar alabilmek için gerekli sayının altına düşmesinin ardından toplantıya 1 saat ara verilmiş ve imza attıktan sonra çekip giden CHP'li üyeler geri çağrılmıştı.

Bazıları da rakı masasından kalkıp toplantıya alkollü dönmüştü. Yeni Asır'ın yaşanan skandalla ilgili haberinin ardından partide köstebek avı başlatıldı. Şu an için bu yazışmaları sızdırmış olabileceği gerekçesiyle 7 meclis üyesinden şüphelenildiği belirtiliyor.

ERHAN GÜLENÇ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA