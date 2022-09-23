Önce kalbini sonra böbreğini verdi

İzmir'de yaşayan diyaliz hastası bankacı Güliz Avcı (26) ile bir hastanede yardımcı sağlık personeli olarak çalışan Enis Baykuş'un (22) yolu sosyal medyada kesişti. İki genç, geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de yüz yüze gelerek tanıştı. O tarihten sonra arkadaşlıkları ilerleyen gençler evlilik kararı aldı ve 14 Ağustos 2021 tarihinde nikah masasına oturdu. Enis Baykuş, özel bir bankanın operasyon bölümünde görevli olan ve son üç yıldır evden çalışan eşinin en büyük yardımcısı oldu.

ONU KURTARMAK İSTEDİ

Haftanın 6 akşamı evde makineye bağlanıp sabaha kadar kalkmadan diyaliz yapan eşine refakat edip her cumartesi günü bir üniversite hastanesindeki hemodiyaliz seansına birlikte giden Enis Baykuş, bu durumu daha fazla kabullenemedi. Genç adam, kalbini verdiği eşini diyaliz makinesinden kurtarmak için gönüllü oldu. Çift böbrek nakli için hastaneye başvurdu.

OLUMLU SONUÇ ALDILAR

Yapılan tetkikler sonucunda Enis Baykuş'un verici olabileceği belirlendi. Etik kurulun onayıyla çift, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu, Opr. Dr. Işık Özgü, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından nakil operasyonuna alındı. 14 Eylül'de gerçekleşen operasyonla Enis Baykuş'tan alınan bir böbrek başarıyla Güliz Baykuş'a nakledildi. Eşinden böbrek nakledilen Güliz Baykuş, "Enis ile hem aşkı, hem de yepyeni ve makinesiz bir hayat buldum" dedi.