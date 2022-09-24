Atatürk, Vahdettin’in onayı ve izniyle gitti

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi'nin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı akademik açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin son yıllarda her alanda kat ettiği mesafeye değinen Yıldırım, "Bugün savunmada ulaştığımız noktayı herkes takdir ediyor. İHA ve SİHA'larımız akıllı mühimmatlarımız çok büyük başarılara imza atıyor. Bu başarının hikayesinin yazıldığı yer üniversitelerdir. Bunun da merkezi bir araştırma üniversitesi olarak Ege Üniversitesi olmalıdır. Yönetilen değil yöneten bir gençliğe ihtiyacımız var. Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak" dedi.



'SOYER GÖLGE DÜŞÜRDÜ'

Binali Yıldırım, İzmir'in 100'üncü kuruluş yıldönümünde 9 Eylül'deki kutlamalarda yaptığı konuşmada işgalcilere tek bir kelime etmeyip Osmanlı Devleti'ni suçlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de tepki gösterdi. Soyer'in zaferin 100. yılına gölge düşürdüğünü ifade eden Yıldırım, "Yaptığı konuşma, astığı afişlerle o güzelim anmaya, zaferin 100. yılına gölge düşüyor. Zafer tüm dünyaya ilan edilmiştir. Şimdi hal böyleyken onu 'barış günü' diye küçültmek, önemsizleştirmek... Efendim, 'barışın ikinci yüzyılı' diye afişler bastırmak, yetmedi bir de ecdadı, geçmişi hain ilan etmek... Değerli arkadaşlarım, geçmiş hatasıyla, sevabıyla bizimdir. Osmanlı düşmanlığı o kadar gözleri kör etmiş ki aziz şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözler edilebiliyor. Bu şehrin belediye başkanına yakışmamıştır" diye konuştu.



'YUNAN İŞGALCİ DEĞİL Mİ?'

Soyer'in geçen yıl bir iskeleye Agamemnon adını verdiğini ve Agamemnon'un Çanakkale Deniz Savaşı'nda bir İngiliz zırhlısının ve Anadolu topraklarını işgal eden Yunanlı komutanın adı olduğunu belirten Yıldırım, "Bu Yunan sevgisi nereden geliyor? İşgali yapan bunlar değil mi? Hasan Tahsin ve 300 İzmirliyi anında katleden bunlar değil mi? Bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. 15 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a İstiklal Savaşı'nı başlatmak için hareket ettiği gün. Sultan Vahdettin'in onayıyla, izniyle kendisini görevlendirmesiyle İstanbul'dan Samsun'a Bandırma Vapuru'yla hareket etmiş. 19 Mayıs'ta Samsun'da yanan meşale nihayet 9 Eylül 1922'de İzmir'de son düşmanın denize dökülmesiyle tamamlandı. Geçmiş, hatasıyla sevabıyla bizimdir. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz" ifadelerini kullandı. Açılışın ardından Buca'da inşaatı tamamlanan bir okulun açılış kurdelesini kesen Yıldırım, ardından Ödemiş'e giderek ve AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi.

'EYLEM PLANLARIMIZI ORTAK AKILLA OLUŞTURDUK'

Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını hissettiklerini dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ortak akılla eylem planlarımızı oluşturduk ve bu plan doğrultusunda bıkmadan usanmadan çalıştık. İlk dört yılda ortak akılla belirlediğimiz hedeflerimizi, ulusal önceliklerimiz ve yükseköğretim kurumumuzun çizdiği yol haritasıyla entegre ederek bir gelecek projeksiyonu oluşturduk. Araştırma Üniversitesi olma, öğrenci odaklı olma ve eğitim-öğretimde kalite öncelikli olmayı 3 temel hedef belirleyerek, üniversitemiz stratejik vizyon belgemizde bu hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak köklü değişiklikler gerçekleştirdik. Ne mutlu ki bugün Araştırma Üniversitesi unvanına sahip, Kurumsal Tam Akreditasyon belgesi alan ilk devlet üniversitesi ve öğrenci odaklılıkta A Plus olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

NİDA ALADAĞ