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Haberler İzmir İlk Kurşun Anıtı’ndan çalınan rölyef bulundu

İlk Kurşun Anıtı’ndan çalınan rölyef bulundu

24.9.2022

İlk Kurşun Anıtı’ndan çalınan rölyef bulundu

İzmir Konak Meydanı'nda bulunan Hasan Tahsin heykelindeki rölyefin hırsızlar tarafından çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlar gözaltına alınırken çalınan rölyefin bulunduğu ve tamir edilerek yerine konulacağı belirtildi. İzmir'in simge heykellerinden olan ve Yunan işgalcilerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in anısına 1974 yılında dikilen İlk Kurşun Anıtı'nda hırsızlık ayıbı yaşandı.



KISA SÜREDE YAKALANDI
Anıta gelen hırsızlar, anıtın alt kısmında bulunan rölyefi yerinden sökerek çaldı. İhbar üzerine inceleme yapan emniyet birimleri hırsızlık yapan kişileri kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri devam eden hırsızların yakalandığı evde çalınan rölyefin de bulunduğu kaydedildi. Çalınan rölyefin İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamire alındığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından yerine takılacağı bildirildi.

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