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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri paylaştı. İşte 24 Eylül Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

24.09.2022, 09:40

Hafta sonunu evinde geçirmeyi düşünenler elektrik ve su kesintilerini yakından takip ediyor. Bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Eylül Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

BERGAMA
24.09.2022 09:30 17:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ÜRKÜTLER

BORNOVA
24.09.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,75, KAZIM KARABEKİR CADDESİ, 72, 73, 74, 75, 77, 71, 13, 14, 15/1,16 SOKAKLAR VE CİVARI
24.09.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ RAFET PAŞA MAHALLESİ,5150, 5151, 5148,5146,5149 SOKAKLAR VE CİVARI
24.09.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ, 913,907,906 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

BUCA
24.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARI
24.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ,199/7,206/13,207/6,206/20,206/21 SOKAKLARI VE CİVARI
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAYLACIK MAHALLESİ,36,38,45,43,41 SOKAKLAR VE CİVARI
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,152/1,157,134,152 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇİĞLİ
24.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930 - 8928 SOKAKLAR VE CİVARI
24.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930 - 8928 - 8809 SOKAKLAR VE CİVARI
24.09.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MERKEZ MAHALLESİ,ESTUZ ,SASALİA MOBİLYA

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

FOÇA
24.09.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA, ANAFARTALAR CADDESİ, BARIŞÇI, DİDE, KIZILIRMAK, YAKOMOZ, YESİL, IRMAK SOKAKLARI VE CİVARLARI

GAZİEMİR
24.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,1147 SOKAK VE CİVARI

KARABURUN
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA MEVKII
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. - KULESAN, EKOLOJIK TARIM, OLIMAR MADENCILIK, ARKO SITESI, KÖRFEZ KÜMEEVLER VE CIVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

KİRAZ
24.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERI VE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
24.09.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
24.09.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE 1. VE 2. GÜNEY, DEĞIRMENÖNÜ, MENDERES, NENE HATUN, PINAR SOKAKLAR VE CIVARI TR-2

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

MENDERES
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. AKAR SK. MANAV SK. SARMAŞIK SK. ADNAN MENDERES CD. PALMIYE SK. 4006/1 SK. BATTAL GAZI SK. CIVARI
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH. 7008, 7011, 7028, 7014.7016, 7027, 7027/1 SOKAK CIVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

NARLIDERE
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,GELİNCİK, METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK,KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI

SEFERİHİSAR
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI , KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI

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