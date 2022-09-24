İzmir’de elektrik kesintisi 24 Eylül Cumartesi

FOÇA
24.09.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA, ANAFARTALAR CADDESİ, BARIŞÇI, DİDE, KIZILIRMAK, YAKOMOZ, YESİL, IRMAK SOKAKLARI VE CİVARLARI
GAZİEMİR
24.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,1147 SOKAK VE CİVARI
KARABURUN
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA MEVKII
24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. - KULESAN, EKOLOJIK TARIM, OLIMAR MADENCILIK, ARKO SITESI, KÖRFEZ KÜMEEVLER VE CIVARI