İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışan 300 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimleri esnasında, sabah saat 09:00 sıralarında bir grubun yurt dışına kaçak geçiş hazırlığı yaptığını tespit etti. Ekipler, Arslanburnu mevkiinde tekneyi durdurdu. Durdurulan balıkçı teknesinde 300 düzensiz göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

Göçmenleri taşıyan teknenin Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı olumsuzluklar nedeniyle rotasını daha uzak bölge olan İtalya tarafına çevirdiği bilgisi edinildi. Çoğunlukla Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Foça İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edileceği öğrenildi. Organizatör şüphelileri ise Foça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.





"AZ KALSIN BOĞULUYORDUK"

İtalya'ya gitme hazırlığındayken yakalanan düzensiz göçmenlerden Hamidullah Kemal, "Kaçakçılar bizi İstanbul'dan buraya getirdi ve gece saatlerinde tekneye bindirdi. Gece saatlerinde de Sahil Güvenlik bizi yakaladı. Denizde az kalsın boğuluyorduk. Teknenin motoru arızalıymış. Eğer bu tekne ile İtalya'ya yola çıksaydık yolda kalacaktık. Bizi İtalya'ya götüreceklerini söylediler. Sahil Güvenlik bizi sağ salim kurtardı. Türk askerine çok teşekkür ederiz, jandarmaya teşekkür ederiz. Bizleri buraya kadar sağ salim getirdiler. Ölümden kurtardılar bizi" dedi. Düzensiz göçmenlerden Türkmenistanlı Mehmet Türkmenoğlu Kızılok ise "Biz İstanbul'dan İtalya'ya gitmeye çalıştık. Kaçakçılar bizi buraya getirdi ve 2 gün dağda kaldık. Gece bir olay oldu bilmiyorum. Sağ olsun, jandarma ve Sahil Güvenlik bizi teslim aldı. Çok şükür bizi sağ salim getirdiler" açıklamasında bulundu.