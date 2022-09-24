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Haberler İzmir Otomobiliyle 6 metrelik duvardan düştü! Ölümün pas geçtiği adam kamerada!

Otomobiliyle 6 metrelik duvardan düştü! Ölümün pas geçtiği adam kamerada!

İzmir'e bağlı Bornova ilçesinde meydana gelen olay, Y.Ü.'nün (26) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kullandığı otomobilin savrulmasıyla gerçekleşti. Savrulmanın şiddetiyle 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen otomobilde, sürücü Y.Ü. olduğu yerde sıkıştı. Kaza yerine gelen ekipler tarafından, sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA

24.09.2022, 16:12

İzmir'in Bornova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobiliyle 6 metrelik duvardan düştü! Ölümün pas geçtiği adam kamerada!

Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. (26) idaresindeki 35 V 0553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Otomobiliyle 6 metrelik duvardan düştü! Ölümün pas geçtiği adam kamerada!

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü.

Otomobiliyle 6 metrelik duvardan düştü! Ölümün pas geçtiği adam kamerada!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan sürücü AKS ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı.

Otomobiliyle 6 metrelik duvardan düştü! Ölümün pas geçtiği adam kamerada!

HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Y.Ü., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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