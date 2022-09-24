Sürekli’den CHP’li Yücel’e Kemalpaşa yanıtı: Yalanınız batsın

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in bir öğrencinin okul naklini gündeme getirmesi ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan konuya değinen Sürekli, Deniz Yücel'e sert tepki gösterdi.



'ÇARKLARI SAYMAKLA BİTMEZ'

CHP İl Başkanı Yücel'in, ailesiyle Van'dan İzmir'in Kemalpaşa ilçesine gelen 11 yaşındaki Rojin Koç'un nakil mağduriyeti yaşadığını iddia ettiği açıklamalarına yanıt veren AK Partili Sürekli, "Yalanınız Batsın. Genel ve yerel siyasette yalandan medet ummak, CHP'nin işi! Çark ettikleri iddia ve söylemlerin haddi hesabı yok! Anlaşmasını yapmadıkları kredinin Cumhurbaşkanımızca onaylanmadığını; körfezi Gediz'in kirlettiğini söyleyip çark edenler de onlar! Saymakla bitmez! Yalan mayınlarıyla döşenmiş bir tarla yarattılar! Şimdi de gencecik öğrencimiz Rojin'in eğitim hakkı elinden alındı yalanını söylüyorlar! 'Beceremiyoruz', 'İcraat siyaseti yapamıyoruz' itirafı yerine 'Tutarsa ne alâ!' deyip iftira atmak işlerine gelse de hep altında kalıyorlar!" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin açıklamalarının ardından, Sürekli'nin paylaşımında kullandığı 'Yalanınız Batsın' etiketiyle CHP'li Yücel'e çok sayıda tepki gelirken, bu konu Twitter gündeminde de kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

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