AK Partili Kaya’dan Kılıçdaroğlu’na: İzmir’den yine bihabersiniz!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ambalaj atıklarını ayrıştırmak için belediye iştiraki İzDoğa tarafından Konak'ta kurulan İzDönüşüm tesisinin açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sosyal devlet dediğiniz işin temelinde herkesin karnını doyurması var. Tunç Bey'in attığı adım son derece değerlidir. Elbette daha iyi bir yaşam isteyecek, tatil yapmak isteyecekler. Dolayısıyla bu tesis yeniden alınıp yeniden inşa edilmesinin ötesinde bir anlayışı da yeniden inşa ettiği için önemlidir." sözlerine AK Parti kanadından tepki geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tramvay duraklarında personelin görev yerlerine yakın tuvalet olmadığı konusunda eleştiriler gelirken AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.



AK Partili Kaya, sosyal medya hesabından, ''İzmir'den yine bihabersiniz!'' dedi. Kaya şunları kaydetti: Kılıçdaroğlu, Soyer'e sosyal belediyecilik övgüsü yapmış. İzmir'den yine bihabersiniz! Tramvay durağında görevli Hülya Onaylı, tuvalet ihtiyacı için karşı yola geçerken trafik kazasında vefat etti. Konserlere milyonlar harcayıp, bir tuvalet yapamayanlar mı sosyal belediyeci!

OLAY

İzmir'de yaşanan acı olay, 20 Eylül'de saat 21.45 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, ihtiyacını gidermek için tuvalete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen tramvay istasyonu güvenlik görevlisi evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onaylı, kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hülya Onaylı, kaldırıldığı hastanede öldü. Hülya Onaylı, çarşamba günü Yağhaneler Çinili Camii'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. B.S. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Onaylı'nın ablası Semra Şengül (51), "Personel, kardeşimin bulunduğu tramvay durağında umumi tuvalet yapılması için 5 senedir çabalıyormuş. Çalışanlar, karşıdaki bir iş yerinde tuvalet ihtiyacını görüyormuş. O trafik yoğunluğunda koşarak karşıya geçiyorlarmış. Kardeşim de tuvalet ihtiyacı için karşıya geçmiş. Bu sırada hızla gelen otomobil, kardeşime çarpmış. Ben inançlı bir insanım. Bu ecel değil. Elbette bir vaktimiz var ama bu ihmal, cinayet. Benim kardeşimin çalıştığı iş yerinde bir tuvalet olsaydı, yolun karşısına geçmeyecekti. Ben bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilettim. 'Çalışanlar size kaç kere dilekçe vermiş, sendikalar devriye girmiş' dedim. Biz bilseydik, kendi cebimizden karşılayıp çalışanların duasını alırdık. Sesini çıkaramadı, bir şey diyemedi. Çünkü suçlu ve hatalı." dedi.

Suçunu bilen Soyer başını öne eğip gitti!

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