İzmir elektrik kesintisi 25 Eylül Pazar

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
BEYDAĞ
25.09.2022 08:30 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESI TR-1- TR-2, DSI BARAJ ÖZEL TRAFOSU, ÖDEMIŞ YOLU SOKAK VE CIVARLARI.
25.09.2022 08:30 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAKEÇILI MAHALLESI M.TELLI TARIMSAL SULAMA GRUBU
25.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADAKÜRE VE ALAKEÇILI MAHALLELERI
25.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYKÖY MAHALLESI TAMAMI TR-13 TR-29
25.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE, YEŞILTEPE, BAKIR, KARAOBA, EĞRIDERE MAHALLELERI VE CIVARLARI VE GÜZEL MENDERES PETROL VE İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLAR
25.09.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET, ATATÜRK MAHALLELERI TAMAMI, SANAYI SITESI, AKTEPE MAHALLLESI, HACIKIRLI, SOĞUKKUYU, MOLLA ÖMER MEVKII, BEYKÖY YOLU, ADAKÜRE YOLU, ÖDEMIŞ YOLU, BEYDAĞ CUMHURIYET ANADOLU LISESI, MEHMET OVALI, DEĞIRMENCI SÜT ÜRÜNLERI, ZINSAN DEMIR ÇELIK, İZMIR GENÇLIK-SPOR İL MÜD. BEYDAĞ SPOR TESISLERI, RNA İNŞAAT, HAYRULLAH YILDIRIM, RUHI SELEK ÖZEL TRAFOLARI VE CIVARLARI (ŞEHIR MERKEZI TAMAMI)
BORNOVA
25.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK,SERİNTEPE,MERİÇ,TUNA,ALTINDAĞ MAHALLESİ,KÜLTÜR MERKEZİ ,KAVUKLAR AVM YENİ GARAJ KARŞISI,BORNOVA BELEDİYESİ SPOR KOMPLEKSİONTAN MÜHENDİSLİK MİMARLIK,EFRAHİM HAYİM KOHEN,PAGYSA PAM.GIDA,SİTESAN,640, 4218-4226,4233/1 ,5615/1-5615/6,5616 SOKAKLAR
25.09.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MEZARLIĞI,BORNOVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜGÜ,TURKCELL,AVEA, VODAFONE
25.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA ,KARACAOĞLAN,ERZENE ,IŞIKKENT MAHALLELERİ,6165,6174,6169,6170, 6171,1760,171, 171/1 SOKAK, KARASULUK MEVKİİ,İZMİR TÜRK KOLEJİ, EKOSMYRNA ANALİZ GIDA ,TEMSA - MAN SERVİSİ,ŞEMSETTİN KAVALAR, ÖZŞANAL,KAR-DİK İŞ MRK ,IŞIKLAR SANAYİ ÇARŞISI ,UÇAR TEKSTİL
BUCA
25.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,641/1,641/2,644,645,641/5 SOKAKLAR VE CİVARLARI
DİKİLİ
25.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÜLKENT , HALK EĞİTİMCİLER, AYKO, GÜNIŞIĞI SİTELERİ VE CİVARI
25.09.2022 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 487,471,512,520,524 SOKAKLAR VE CİVARI
25.09.2022 13:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 534,532,530,528,507 SOKAKLAR İLE MAVİ EGE KEBT SİTESİ ,+18 VİLLALARI VE CİVARLARI
25.09.2022 14:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 487,474,466,472 SOKAKLAR İLE ASİL EVLER SİTESİ VE CİVARLARI
25.09.2022 15:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 412,443 SOKAKLAR VE ÇEVRESİ
25.09.2022 16:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 435,396,398 SOKAKLAR İLE HALİÇ OTEL CİVARLARI
FOÇA
25.09.2022 09:00 17:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE YENİ FOÇA -ALİ STAİR CADDESİ-YILDIRIM BEYAZIT CADDESİANAFARTALAR CADDESİ-HİLMİ-,PORTAKAL,KIZILIRMAK,USLU,KARTAL,YESİLIRMAK,
GAZİEMİR
25.09.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIF BEY MAHALLESİ,ÇAĞLAYAN BASIM-YAYIN SAN. TİC.A.Ş.
KARABURUN
25.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
25.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM MERKEZ FIDERI. AŞAĞI ÇEŞME, KARANFIL LALE, 1311, 1315, 1316, 1317, SOKAKLARI, ŞEHIT POLIS YUSUF, İSTIKLAL, CADDELERI VE CIVARI
25.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN MERKEZ DM - MERKEZ FIDERI, MIGROS, ASYA OTEL, DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI, GÖKÇE DENIZ SITESI, BÜYÜKKENT SITESI, AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI, BELEDIYE GES, BELEDIYE, BODRUM MEVKII TAMAMAI, MERKEZ TAMAMI, KUYUCAK TAMAMI, LIMAN CAADESI, ASLANBURNU CADDESI, BURGAZ CADDESI, ALMAN KOYU TAMAMI, İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI,
25.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM PETLINE FIDERI, YUVAM, HAYAL, TUR, GÜRBAĞ, YARENLER, ÇAMLIBELDE, İNTUR, BAĞADIR SITELERI, 434, 494,496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 507, 508, SOKAKLARI VE CIVARI
KEMALPAŞA
25.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAH. SOĞUKPINAR MAH.TAŞLIYOL MEVKII, 1. ÖTEYAKA MEVKII VE CIVARLARI
25.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. ÇINARKÖY MAH. KEMALAPAŞA KIZILÜZÜM KIROVASI. KIZILÜZÜM KÜMEEVLER. ULUCAK KEMALPAŞA CD. MADENALTI MEVKII YOLU. ÇINARKÖY KIROVASI. BEŞPINAR MERKEZI YOLU VE CIVARLARI
25.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEKIZEYLÜL MAH.CINAR MAH., ,EŞREF RUMI CAD., KIRAZLI CAD., HOCA AHMET YESEVI CAD., 88, 102, 5009, 88/2, 89/1, 5002, 103/1, 96, 99 SOKAKLARI VE CIVARLARI
KINIK
25.09.2022 09:00 10:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ORTA CAMİ, KAAN MARKET, CNR COMPANY, HALİSLER MARKET VE CİVARLARI
25.09.2022 10:30 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 80. YIL İLKÖĞRETİM OKULU, POYRACIK FATİH CAMİİ VE CİVARLARI
25.09.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AYTEMİZ GAZ, ORGANİZE VE CİVARLARI
25.09.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAKIRÇAY VE CİVARLARI
25.09.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ VE CİVARLARI
MENDERES
25.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH. 7016, 7027, 7027/1, 7020, 7023, 7025, 7026 SOKAK CIVARI
MENEMEN
25.09.2022 08:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE KASIMPAŞA MAHALLESİ-ZİNCİRLİKUYU SK.-YENİ SK.-ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI
25.09.2022 12:00 12:15 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOYUNDERE-CUMHURİYET MAHALLESİ-KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-GAZİ MAHALLESİ-ULUS MAHALLESİ-NENE HATUN CADDESİ-BARIŞ CADDESİ-29 EKİM CADDESİ-İSTİKLAL CADDESİ-MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ-YENİLİK CADDESİ-75013/3 SK.-7509 SK.-1590/1 SK VE CİVARLARI.
25.09.2022 12:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİ İLE KOYUNDERE ULUS MAHALLESİ-YILMAZ KARDEŞLER-HANLAR ÜZÜM İŞLETMESİ-EGE TİRE GIDA-İSHAK ÖZSEVİL-LİSAN BOYA-BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
25.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAH. SARAÇOĞLU CD. HÜRRIYET CD. ATATÜRK CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR
TORBALI
25.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH.BATIBETON CADDESINDE BULUNAN ÖZEL TR. ABONELERI