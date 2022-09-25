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İzmir'de feci son: İki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen feci kazada park halindeki minibüsün arkasında duran bir kişi, kendisine bir otomobilin çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı. Yürekleri ağza getiren kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA

25.09.2022, 08:58

İzmir’de feci son: İki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti

Kaza 21 Eylül saat 10.40 sıralarında Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü şoförü olduğu öğrenilen Hamza Duygu, sağ şeritte park halinde olan aracının arkasında durduğu esnada, başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan adam ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuk babası Hamza Duygu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan yürekleri ağza getiren kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde servis minibüsü şoförünün aracın arkasında bir şeylerle uğraştığı esnada bir aracın geldiği, son anda frene basarak aracın sol tarafıyla adama çarptığı ve iki araç arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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