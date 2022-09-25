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İzmir'de korkunç olay! İki kardeş arasındaki kavga cinayetle bitti

İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki kardeş arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. M.A., kardeşi Mahsun A.’yı ensesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. M.A.'nın, metruk binada polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA

25.09.2022, 08:40

İzmir’de korkunç olay! İki kardeş arasındaki kavga cinayetle bitti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kadifekale Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ile kardeşi Mahsun A.(27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.A., kardeşi Mahsun A.'yı ensesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun kritik olduğu belirlenen Mahsun A., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahsun A., ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mahsun A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

METRUK BİNADA YAKALANDI
Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçarak uzaklaşan M.A.'nın, metruk bir binada saklandığını belirledi. Saklandığı yerde ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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