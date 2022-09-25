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İzmir'de zehir evi! 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu bulundurulduğu öğrenilen bir eve baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

25.09.2022, 17:15

İzmir’de zehir evi! 6 kişi gözaltına alındı

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirleyen ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada yaklaşık 300 gram esrar ve 17 gram metamfetamin maddesi ile 2 otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek ve 11 bin lira para ele geçirildi.



6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan, operasyonda ev sahibi A.C.T. ile B.A.'nın yanı sıra ev içerisinde bulunan M.G., M.K., A.A. ve A.Ç. olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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