Otomobiliyle 6 metrelik istinat duvarından düştü

İZMİR'İN Bornova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ü. (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Sürücü Y.Ü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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