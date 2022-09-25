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Haberler İzmir Otomobiliyle 6 metrelik istinat duvarından düştü

Otomobiliyle 6 metrelik istinat duvarından düştü

25.9.2022

Otomobiliyle 6 metrelik istinat duvarından düştü
İZMİR'İN Bornova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ü. (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Sürücü Y.Ü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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