Tuvaletsiz İzmir’e Avrupa ödülü!

İzmir Konak'ta tramvay istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın (40), tuvalet ihmalinden kaynaklı olarak yolun karşısına geçerken hayatını kaybetmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görevlerini yapmadığı eleştirileri çığ gibi büyürken İzmir'e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 2022 Avrupa Ödülü'nün verilmesi tepki çekti.

İstasyonlara tuvalet bile koymaktan aciz bir belediyeciliğin ödüle layık olmadığı dile getiren ve ismini açıklamayan Onaylı'nın mesai arkadaşları, "Kaç arkadaşımız daha hayatını kaybettikten sonra görev yerine WC konulacak" diye konuştu.

'ÖLEN ÖLDÜĞÜYLE KALDI'

Belediyenin etkinlikler için seyyar tuvalet koyabildiğini dile getiren görevliler, "Burada bisiklet yarışları ya da diğer etkinlikler için günü birlik seyyar tuvaletler koyulabiliyor. Ancak buranın emekçileri için tuvalet koyamıyorlar. Gerekçe olarak ise görüntünün bozulmasını öne sürüyorlar. Şu ana kadar belediye yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Ölen öldüğüyle kaldı. Hiçbir şeyin değişeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

Vahim olay sonrasında belediyeciliğin İzmir'de nasıl işlediğinin gözler önüne serildiğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, "Bu ödülün bu şehre nasıl verildiğini anlamıyorum. İzmir şehircilik anlamında çok sayıda çözülmemiş sorunu olan bir şehir. Lakin Tunç Soyer, PR çalışmalarını çok başarılı şekilde yürütüyor. Bu ödülü verenlerin İzmir'in sokak ve caddelerinde gezdiğini, bu şehri gördüğünü düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'LOBİ ÇALIŞMALARIYLA VERİLEN BİR ÖDÜL'

İzmir'in pek çok sorunun çözüme kavuşturulmadığının altını çizen Hızal, "Tramvaydaki zafiyetten kaynaklı olarak yaşanan üzücü olay, İzmir'in nasıl yönetildiğinin bir göstergesidir. İzmir'de hala bir koku problemi yaşanıyor. İzmir'de hala çözülmeyen bir trafik sorunu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ait bir binası bile yok. Belediye personelleri vatandaşlarımıza bir hangarda hizmet vermeye çalışıyorlar. Tüm bunları düşündüğümüz zaman ödülün nasıl verildiğini anlamamız mümkün değil. Bence bu ödül, Tunç Soyer'in yurtdışındaki dostları ve lobi çalışmaları sonucunda verilmiş bir ödüldür. Ödülün İzmir'e verilmesi belediyecilik faaliyetlerinin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bize gerçekleri söylemiyor" diye konuştu

'HANGİ HİZMETLERİ KARŞILIĞINDA ALDI'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tunç Soyer'e bu ödül hangi hizmetleri karşılığında verilmiş, ben onu merak ediyorum. Bu kuruluş, Tunç Soyer'e hangi güzel işleri yapmasından kaynaklı ödül vermiş? Bu ödül şehre hangi tür hizmetleri yapanlara veriliyor? İnanın ben bunu çok merak ediyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR