Binali Yıldırım’dan Karaburun ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesinden Karaburun'a atanan Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Mahmur Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Karaburun Esnaf Odası Başkanı Latif Ok ve Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş ile mahalle muhtarları da katıldı. Yıldırım, ardından AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı ve MHP İlçe Başkanı Erkan Özen'i de ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Karaburun Meydanı'nda muhtarlarla toplantı yaptı.

DİĞER