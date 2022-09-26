İzmir elektrik kesintisi 26 Eylül Pazartesi

GDZ Elektrik'in paylaşımına göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı merak ediliyor. İşte 26 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik'in paylaşımına göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı merak ediliyor. İşte 26 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESINDEKI YANIKKAVAK, ÇAMURLUK, ÇAYIÇI, ARAPGIRLI, HACIELLER, TAŞKÖPRÜ, HACI APTI MEVKILERI TAMAMINDA VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAOLARDA
26.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
26.09.2022 10:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAPINAR, ÇENIKLER, KABAAĞAÇ, KARAHAYIT, LUTUFLAR, ALANKÖY MAHALLERI TAMAMINDA
BORNOVA
26.09.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYADİBİ MAHALLESİ, NECMETTİN UZUN, SEBAHATTİN TUNÇBİLEKÇİLER, KAYADİBİ BOTAŞ, MUSTAFA DOĞRUDİL, İZSU KARAÇAM, YAŞAR BACARA, RAMAZAN KAVAK GES, SULTAN BACARA GES, KARAÇAM GES KÖK, EMİN TURGAYLI, NECMETTİN UZUN, SABRİ SEVENOĞLU İLE ÇAMİÇİ KÖYÜ, EVİM UNLU MAMÜLLER, HÜSEYİN SOYDAN
BUCA
26.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU MAHALLESİ,YAHYA KEMAL BEYATLI CADDESİ VE CİVARLARI
26.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,201 SOKAK VE CİVARI
26.09.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,577,575 SOKAKLAR VE CİVARLARI
ÇEŞME
26.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIFTLIK MAHALLESI 42 SOKAK VE ÇEVRESI (KISMEN), 29, 30, 36, 41 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE MUSALLA MAHALLESI FOLKART HILLS, 1107, 1108, 1112, 1132, 1136, 1139, 1142, 1143 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
GAZİEMİR
26.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİL,IRMAK,MAHALLELERİ,CENGİZ TOPEL CADDESİ,36,38-38/7,39,40,43/10,265, 700,702,711 SOKAKLAR VE CİVARI,YAMANLAR KOLEJİ,ARYOM KORU EVLERİ, TURKCELL,AVEA SANTRALİ
26.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ ,SEVGİ ,DOKUZ EYLÜL,ZAFER,EVKA-7,ATIFBEY MAHALLESİ,MEHMET EMİN GÜRKAN, AKÇAY, ATATÜRK CADDELERİ,ÖNDER CADDESİ,HAVACILAR,DEMİR YOLU BOYU,303, 304, 307, 308,25 ,818-820 SOKAKLAR VE CİVARI,TREN YOLU KENARI VE CİVARI,S.S. GAZİKENT Y.KOOP.,KADEM İSHAK TAŞ KIRMA,BARANKAYA ,ÖZMÜŞ GERİ DÖNÜŞÜM
26.09.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİL,ATIFBEY ,GAZİ MAHALLELERİ,ÖNDER CADDESİNİN CUMHURİYET MEYDANI İLE BARBAROS CADDESİ ARASI, 5 ÇIKMAZI, 1, 2, 4,5 , 7,24,53,8/4,ÇOLAK MOLLA MÜMİN HOCA SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
26.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE,KUTLU AKTAŞ MAHALLESİ,ATAK İNŞ,YAŞAR TANRIVERDİ, ESKİ ÇÖP FAB.,3968 SOKAK, DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ , TIRAZLI MEZARLIĞI
KARABURUN
26.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI, İZSU, 2. FILO LOJMANLARI, YILDIZ TEPE, PANORAMA, YENILIMAN MEVKII TAMAMI, AKÇAKILISE TAMAMI, TEPEBOZ, BOZKÖY, NIHAT ALAKUŞ
26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM İSKELE FIDERI, MORDOĞAN MAH. MORDOĞAN MERKEZ TAMAMI, MORDOĞAN KÖYÜ TAMAMI, ARDIÇ MEVKII TAMAMI, AZMAK MEVKII TAMAMI, JANDARMA, İLK OLKUL, ORTAOKUL, İZSU TRAFOLARI
KARŞIYAKA
26.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6439,6439/1,6440,6439/2 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
26.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAH. 7000 SK. 8 EYLÜL KURTULUŞ. HASAN TAHSIN. DOĞAN. DEĞIRMENCIOĞLU SK. SARAÇOĞLU SK. DEMIRCI MEHMET CADDESI VE CIVARLARI
26.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YIĞITLER MAH. YUKARI YIĞITLER, PAPATYA, SAZ, MORSALKIM SOKAKLARI VE CIVARLARI
KİRAZ
26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
MENEMEN
26.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TUZÇULLU MAHALLESİNİN TAMAMI-SÜZBEYLİ MAHALLESİNİN TAMAMI-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
26.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TUZÇULLU MAHALLESİNİN TAMAMI-SÜZBEYLİ MAHALLESİNİN TAMAMI-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
26.09.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AHIDIDIR MAHALLESİKESİKKÖY GEÇİDİ-ULUCAK KANAL YOLU SK.-SEYREKKÖY KANAL YOLU SK.-MARAMUROĞLU GIDA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİ VE CİVARLARI
26.09.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ-ESKİ HAYKIRAN YOLU SK.-PEKENTİ YOLU SK.-KUMTEPE MEVKİİ YOLU SK. VE CİVARALERI
NARLIDERE
26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,GELİNCİK,METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK,KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI
SEFERİHİSAR
26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI