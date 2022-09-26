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İzmir'de dev operasyon! Yüzbinlerce uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını alan emniyet güçleri alarma geçti. Kemalpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli kamyonetten, 166 bin 600 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğundan şühelenilen 3 kişi gözaltına alınıdı. R.Ö., Z.A. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İHA

26.09.2022, 11:40

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir kamyonetin kasasından, 166 bin 600 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de dev operasyon! Yüzbinlerce uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir’de dev operasyon! Yüzbinlerce uyuşturucu ele geçirildi!

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda belirlenen kamyonet, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu

İzmir’de dev operasyon! Yüzbinlerce uyuşturucu ele geçirildi!

Kamyonette yapılan aramalarda, kasada bulunan koliler içerisinde 166 bin 600 kapsül yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İzmir’de dev operasyon! Yüzbinlerce uyuşturucu ele geçirildi!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda olayla ilgili R.Ö., Z.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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