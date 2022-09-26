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Haberler İzmir İzmir'de göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon! 1 haftada 343 kaçak göçmen yakalandı!

İzmir'de göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon! 1 haftada 343 kaçak göçmen yakalandı!

Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 11 Eylül - 19 Eylül tarihleri arasında İzmir'in 8 farklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, yakalanan organizatörler ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

26.09.2022, 15:47

İzmir'in 8 ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 343 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon! 1 haftada 343 kaçak göçmen yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Eylül- 19 Eylül'de operasyonlar yapıldı

İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon! 1 haftada 343 kaçak göçmen yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bayındır'da 1, Çeşme'de 4, Foça'da 2, Menderes'te 3, Menemen'de 2, Seferihisar'da 3, Selçuk'ta 1 ve Urla'da 3 olmak üzere toplam 19 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti.

İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon! 1 haftada 343 kaçak göçmen yakalandı!

Operasyonlarda 343 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon! 1 haftada 343 kaçak göçmen yakalandı!

Kaçak göçmen geçişinde kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile de el koyuldu.

İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon! 1 haftada 343 kaçak göçmen yakalandı!

Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik dev operasyon! 1 haftada 343 kaçak göçmen yakalandı!

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen organizatörler de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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