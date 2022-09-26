Prematüre üçüzler 3 yaşına bastı

TEPECİK Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prematüre Servisi'nde görevli hemşire Ceren Işık, üçüzlere gebe kalıp 27 haftalıkken doğurunca kendini bir anda 'prematüre anneleri' arasında buldu.

AYLAR SONRA KAVUŞTU

KUVÖZE konan bebeklerinden Tunç ve Ece Su'yu 2 ay, Defne'yi ise 6 ay sonra kucağına alabilen Işık, sabır ve korku ile geçen günlerin ardından 3 yaşına gelen çocukları ile anne olmanın keyfini yaşıyor.

Üçüzleri doğana kadar prematüre anneleri ile yeterince empati kuramadığını söyleyen Işık, "Bu süreç bana en çok sabrı öğretti" dedi.