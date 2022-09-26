  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Prematüre üçüzler 3 yaşına bastı

Prematüre üçüzler 3 yaşına bastı

26.9.2022

Prematüre üçüzler 3 yaşına bastı

TEPECİK Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prematüre Servisi'nde görevli hemşire Ceren Işık, üçüzlere gebe kalıp 27 haftalıkken doğurunca kendini bir anda 'prematüre anneleri' arasında buldu.

AYLAR SONRA KAVUŞTU
KUVÖZE konan bebeklerinden Tunç ve Ece Su'yu 2 ay, Defne'yi ise 6 ay sonra kucağına alabilen Işık, sabır ve korku ile geçen günlerin ardından 3 yaşına gelen çocukları ile anne olmanın keyfini yaşıyor.

Üçüzleri doğana kadar prematüre anneleri ile yeterince empati kuramadığını söyleyen Işık, "Bu süreç bana en çok sabrı öğretti" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA