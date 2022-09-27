Alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü

İZMIR'IN Çeşme ilçesinde alkollü araç kullanan sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2.75 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü D.A. (39) seyir halinde aynı istikamette İlker Çakır (51) idaresindeki motosiklete çarptı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde İlker Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırılırken, araç sürücüsü D.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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