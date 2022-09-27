İzmir’de hareketli gece! İş yerine iki saat arayla iki molotoflu saldırı

Olay, Şemikler Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tekel bayi sahibi E.İ.'nin de olduğu 2 grup arasında dün başlayan kavga bugün de devam etti. İlk olarak dün akşam saat 23.00 sıralarında tekel bayinin önüne gelen kişi veya kişilerce iş yerinin camına molotofkokteyli atıldı.