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Haberler İzmir İzmir'de hareketli gece! İş yerine iki saat arayla iki molotoflu saldırı

İzmir'de hareketli gece! İş yerine iki saat arayla iki molotoflu saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

27.09.2022, 09:00

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavganın devamında bir tekel bayisine iki saat arayla 2 kez molotofkokteyli atıldı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir’de hareketli gece! İş yerine iki saat arayla iki molotoflu saldırı

Olay, Şemikler Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tekel bayi sahibi E.İ.'nin de olduğu 2 grup arasında dün başlayan kavga bugün de devam etti. İlk olarak dün akşam saat 23.00 sıralarında tekel bayinin önüne gelen kişi veya kişilerce iş yerinin camına molotofkokteyli atıldı.

İzmir’de hareketli gece! İş yerine iki saat arayla iki molotoflu saldırı

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılırken, yaklaşık 2 saat sonra aynı iş yerine 2'nci molotoflu saldırı düzenlendi.

İzmir’de hareketli gece! İş yerine iki saat arayla iki molotoflu saldırı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince iş yerinde çıkan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çok sayıda polis ekibi çalışma başlattı.

İzmir’de hareketli gece! İş yerine iki saat arayla iki molotoflu saldırı

İlk olay ile ikinci olayın devamında toplamda 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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