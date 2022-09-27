‘Vatandaşı yıllardır yalanlarla oyaladılar’

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla temeli atılan Gaziemir Aktepe-Emrez kentsel dönüşüm çalışması üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. "Haftaya, yeni bir CHP'li Soyer yalanını sobelemekle başlıyoruz" diyen Kaya, "Gaziemir'de vatandaşları 15 yıl beklettikten sonra, bölgenin sadece yüzde 3'lük bir kısmı için temel attılar. Yalanları ışık hızıyla, işleri kaplumbağa hızıyla!" ifadelerini kullandı.

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