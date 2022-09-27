Yap boz geçidi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2010 yılında Akçay Caddesi üzerine yayaların kolaylıkla karşıdan karşıya geçmesi için üç üst geçit inşa etti. Yapılan üst geçitlerden birinin ayağı benzin istasyonun önüne denk geldi. O noktada faaliyetlerini sürdüren benzin istasyonu; üst geçidin bir ayağının benzin istasyonun girişine denk geldiğini, bu durumun yayaların istasyon araç trafiğine maruz kalacağını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüreceğini, yaşanacak yoğunluğun işletme açısından müşteri kaybına yol açacağı iddialarını öne sürerek 1. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı.

DAVA SÜRERKEN KÖPRÜ BİTTİ

Büyükşehir Belediyesi ise; yayaların can güvenliği için üst geçidin yapıldığını, projenin ön görüldüğü şekilde gerçekleştiğini, üst geçidin akaryakıt istasyonun işleyişine engel olmadığını, UKOME kararıyla yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu savundu. 2010 yılında görülen davada 1. İdare Mahkemesi; yaya üst geçidi yapım işi ihale kararını iptal etti.

Dava devam ederken Büyükşehir Belediyesi projeyi tamamladı ve üst geçidi vatandaşların kullanıma açtı. Belediye; kararın düzeltilmesi için 2015 yılında Danıştay 8. Dairesine itiraz etti. 8. Daire; İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın yanı sıra gerekçelerinin usul ve kanuna uygun olduğunu, kararın bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığını belirterek temyiz isteminin ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verdi.