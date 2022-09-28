İzmir elektrik kesintisi 28 Eylül Çarşamba

BAYRAKLI
28.09.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ ,7370 SOKAK VE CİVARI
BORNOVA
28.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,KIVANÇ CADDESİ,4380,4338,4382,4384,4322,4291,4386/1-2,4378,4335,4336,4330, 4322/1,4348,4331,4333,4287,4388,4316,4386 SOKAKLAR CİVARI
28.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK,ERGENE ,ERZENE,YEŞİLOVA,ÇAMDİBİ,KARACAOĞLAN, IŞIKKENT MAHALLELERİ,YÜZBAŞI İ.HAKKI,ATATÜRK ,GENÇLİK,SÜVARİ, FEVZİ ÇAKMAK , M.KEMAL CADDELERİ,HİLAL İLKÖĞRETİM OKULU, 3,4,6,16,188,189,209,364/2,364/3, 364/4,364/5,364/7,201,203, 204,205,206,207,208,209,210,526,540, 552,552/1,554, 555,539,537,540,540/1,544,545,552,546,552/1,548,4037/4,6014,6205,6205/1,6209/4, 6209/3,6211,6212, 6213,6214,6215,6216,6217,6218,6219 6220,6221,6226 SOKAKLAR VE CİVARI,ZİRAAT BANKASI,PTT SANTRALİ,EGE ÜNİV. REKTÖRLÜK
28.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUSEMRE ,IŞIKKENT ,YEŞİLOVA,EVKA-3 MAHALLELERİ, PROF.DR. MUHİTTİN EREL CADDESİ,VOSMER OTOMOTİV, MUĞLALILAR SAÇ SANAYİ, BERTOĞLU,NAROVA KONUTLARI,YAPITEK YAPI SAN,108/3, 125/6,364/6, 4027,4068, 4076 ,4088 SOKAK VE CİVARI,EGE ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTÜTÜSÜ,KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ