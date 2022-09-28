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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 28 Eylül Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 28 Eylül Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Eylül Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

28.09.2022, 09:10

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 28 Eylül Çarşamba

BAYRAKLI
28.09.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ ,7370 SOKAK VE CİVARI

BORNOVA
28.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,KIVANÇ CADDESİ,4380,4338,4382,4384,4322,4291,4386/1-2,4378,4335,4336,4330, 4322/1,4348,4331,4333,4287,4388,4316,4386 SOKAKLAR CİVARI
28.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK,ERGENE ,ERZENE,YEŞİLOVA,ÇAMDİBİ,KARACAOĞLAN, IŞIKKENT MAHALLELERİ,YÜZBAŞI İ.HAKKI,ATATÜRK ,GENÇLİK,SÜVARİ, FEVZİ ÇAKMAK , M.KEMAL CADDELERİ,HİLAL İLKÖĞRETİM OKULU, 3,4,6,16,188,189,209,364/2,364/3, 364/4,364/5,364/7,201,203, 204,205,206,207,208,209,210,526,540, 552,552/1,554, 555,539,537,540,540/1,544,545,552,546,552/1,548,4037/4,6014,6205,6205/1,6209/4, 6209/3,6211,6212, 6213,6214,6215,6216,6217,6218,6219 6220,6221,6226 SOKAKLAR VE CİVARI,ZİRAAT BANKASI,PTT SANTRALİ,EGE ÜNİV. REKTÖRLÜK
28.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUSEMRE ,IŞIKKENT ,YEŞİLOVA,EVKA-3 MAHALLELERİ, PROF.DR. MUHİTTİN EREL CADDESİ,VOSMER OTOMOTİV, MUĞLALILAR SAÇ SANAYİ, BERTOĞLU,NAROVA KONUTLARI,YAPITEK YAPI SAN,108/3, 125/6,364/6, 4027,4068, 4076 ,4088 SOKAK VE CİVARI,EGE ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTÜTÜSÜ,KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir elektrik kesintisi 28 Eylül Çarşamba

BUCA
28.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT CADDESİ,403,353,349,355 SOKAKLAR VE CİVARLARI
28.09.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,206/37,206/69,200/27,206/26,1401 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME
28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MH. HURMALI MEVKII, ÇEŞME OTOYOL GIŞELER, KUTLU AKTAŞ BARAJI VE ÇEVRESI, ÖZCAN SUNAY TAŞ OCAĞI, ALAÇATI ROUTE35 RESTORAN VE ÇEVRESI
28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MH. TETUSA AQUA PARK, 16062, 16070, 16075, 16089, 16091 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSALLA MH. KUŞYERI MEVKII, OTOBAN SERVIS YOLU, İKIÇEŞMELIK MEVKII, KILLIK DAĞI MEVKII, KARAKUYU MEVKII VE ÇEVRESI İLE OVACIK MH. MANASTIR KÜME EVLER, 7100, 7152, 7172 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

İzmir elektrik kesintisi 28 Eylül Çarşamba

ÇİĞLİ
28.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930,8929 SOKAKLAR VE CİVARI
28.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930 SOKAK VE CİVARI

FOÇA
28.09.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DORUK SOK. PAPAĞAN SOK. ATILGAN SOK. KUŞLU SOK. VE CİVARLARI

KARŞIYAKA
28.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6286/1 - 6286/2 - 6286 - 6295/2 SOKAK VE CİVARI
28.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6290 - 6291 SOKAK VE CİVARI
28.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6011/5,6143,6132,6145,6012 SOKAKLAR VE CİVARI
28.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6687,6686,6695 SOKAKLAR VE CİVARI
28.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6007/3,6006,6005/1,6010/2 SOKAKLAR VE CİVARI
28.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6036,1777/4,6044,6043,6038 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 28 Eylül Çarşamba

KİRAZ
28.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURÇ MAHALLESI MERKEZ, SARIYER,DAĞ KOLU, ÇAMGEÇIDI ,ÇUKUR KILISE, SAMAN PAZARI,CAMI YANI SOKAKLAR CIVARI VE İZSU KARABURÇ İÇME SUYU, KAANHAN PETROL, HÜSEYIN ATÇI VE KARABURÇ KOOPERATIFI ÖZEL TRAFOLARI
28.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURÇ MAHALLESI MERKEZ, SARIYER,DAĞ KOLU, ÇAMGEÇIDI ,ÇUKUR KILISE, SAMAN PAZARI,CAMI YANI SOKAKLAR CIVARI VE İZSU KARABURÇ İÇME SUYU, KAANHAN PETROL, HÜSEYIN ATÇI VE KARABURÇ KOOPERATIFI ÖZEL TRAFOLARI
28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-3
28.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORHANGAZI, ÇAYLI, YAĞLA, KÖFÜNDERE, ARKACILAR MAHALLELERI (AO)
28.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OKKATAŞI MEVKII
28.09.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURÇ MAHALLESI SINIRBAŞI, OYMAK ALTI SOKAK CIVARLARI VE MEHMET ATÇI ÖZEL TRAFOSU

MENDERES
28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORHAN GAZI,5503, KIRAZ, AYRANCI, ÇIMEN SK. CIVARI

İzmir elektrik kesintisi 28 Eylül Çarşamba

ÖDEMİŞ
28.09.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI, BALABANLI, ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMIRDERE, HAMAMKÖY, GÜNEY, ÇAYIR MAHALLELERI., ÖZEL TR'LER, GSM OPERATÖRLERI,

SEFERİHİSAR
28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI

TİRE
28.09.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN, KAHRAT, KIRELI, KÜRDÜLLÜ, DERELI, PEŞREFLI, KIZILCAHAVLU, YEĞENLI, KIRTEPE, SARUHANLI, SARUHANLI GÖLDERE, ÇOBANKÖY, YENIŞEHIR, EĞRIDERE, OSMANCIK, SARILAR, KOCAALILER MAH. TAMTAD SALÇA FABRIKASI, GRB SULAMA TRAFOLARI., İZSU ÖZEL TR.GSM OPERATÖRLERI..
28.09.2022 11:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İPEKÇILER, KURTULUŞ, HÜRRIYET MAH, İŞÇILER CAD. CELAL BAYAR BLVR, MEHMET AKIF CD. SELAHATTIN ÇAKIR BLVR, ULUBATLI HASAN CD, KÜÇÜKMENDERES CD.

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