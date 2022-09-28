İzmir’de öfkeli anne ve doktor arasında tansiyon yükseldi! Tehditler havada uçuştu

SENİ MAHKEMEYE VERİRİM, ÖDERSİN 10 BİN LİRAYI GÖRÜRSÜN

Bu sırada araya giren bir kadın, sakinleşmesi amacıyla doktor D.B.'nin omuzuna dokundu. D.B., temas kurmasından dolayı bu kadına da tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi.