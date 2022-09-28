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Haberler İzmir Trenin çarptığı kadın hayata tutunamadı

Trenin çarptığı kadın hayata tutunamadı

28.9.2022

Trenin çarptığı kadın hayata tutunamadı

İZMIR Torbalı'da İZBAN istasyonunda raylara fazla yaklaşan Fatma P'ye (65), yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Fatma P. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay önceki gün 10.30'da Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda yaşandı. Rayla mesafesini korumadığı iddia edilen Fatma P'ye yük treni çarptı. 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma P'nin kalbinin durduğu ancak sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ancak vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık olduğu bildirilen kadın, dün sabah hayatını kaybetti.

ÖMER DUR

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